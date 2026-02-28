「嵐」の大野智（45）が5月いっぱいでSTARTOENTERTAINMENTを退所することを28日、同社の公式サイトで発表した。嵐のメンバーでは2023年10月にSMILE―UP.から退所した二宮和也（42）、24年5月の松本潤（42）に続いて3人目。5月31日の東京ドーム公演を最後に活動終了するグループに合わせての決断となった。最初に独立を発表した二宮は23年10月24日付で「私、二宮和也は10月24日をもちまして、事務所から独立し、個人で活動し