嵐の大野智が２８日、所属する「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」を、グループが活動終了する５月末をもって退所することを、同社公式サイトなどで発表した。大野は、同サイトなどに「私、大野智は今年の５月３１日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました」と報告。１９９４年１０月の入所から歩みをともにするスタッフや関係者への感謝とともに、「そして何より、今まで応援してくださったファンの皆