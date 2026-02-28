優れた舞台や演劇人に贈られる第33回読売演劇大賞の贈賞式が27日に行われ、豪華俳優陣が出席しました。大賞に輝いたのは、ミュージカルなどで活躍する望海風斗さん（42）。さらに、選考委員特別賞には俳優の大倉孝二さん（51）が選出。最優秀作品賞に輝いた主演舞台『最後のドン・キホーテ THE LAST REMAKE of Don Quixote』での、ユニークな演技が高く評価されました。トロフィーを手にした大倉さんは「先輩の古田新太さんが、こ