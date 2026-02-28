◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日バンテリンD）侍ジャパンは28日、バンテリンドームで行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合で中日と対戦。7−3で勝利し、2連勝とした。先発した伊藤大海（28＝日本ハム）はソロ本塁打を浴びるなど、3回2失点だった。「悪いところがしっかり出た。細かい調整が必要かなと思った」冷静に投球内容を振り返った右腕。2−1の3