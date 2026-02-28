「シャンプーの香りが夕方まで続いたらいいのに」そんな願いを叶える新ラインが、ダイアン パーフェクトビューティーから登場します。2026年5月15日発売の「シルキーシャイン」は、香りの持続にこだわった新技術を採用した注目のヘアケアシリーズ。指通りやツヤ感までトータルに整え、毎日のバスタイムをちょっと特別な時間にしてくれるアイテムです♡ 香りを閉じ込める新技術