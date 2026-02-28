Image: Bright DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。自宅の冷凍庫で作った氷っていつも白く濁っていますよね。その正体は水に含まれる空気や不純物なのですが、溶けると飲み物に混ざって雑味の一因になる場合も。ということで今回は「BROOKLYN REAL ICE」をご紹介。直径6cmのクリアな丸氷を自宅で簡単に作れるので、晩酌がちょっとリッチな一杯