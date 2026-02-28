アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を開始したことについて、先ほど高市総理が記者団の取材に応じました。Q:アメリカのトランプ大統領が、米軍がイランへの攻撃を開始したと発表しました。日本政府の対応について伺います。高市総理「本日、イスラエルおよび米国がイランに対する攻撃を行ったと発表しました。こうした懸念もありましたことから、これまでも早めの邦人退避など万一に備えた対応を続けてまいりましたけれども、本