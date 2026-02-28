W杯ジャンプ男子第21戦、小林陵侑の飛躍＝バートミッテルンドルフ（ロイター＝共同）【バートミッテルンドルフ（オーストリア）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは2月28日、オーストリアのバートミッテルンドルフでフライングヒルによる男子個人第21戦（ヒルサイズ＝HS235メートル）が行われ、1回目で小林陵侑（チームROY）は214メートルを飛び、195.4点で4位につけた。中村直幹（フライングラボラト