卓球のシンガポール・スマッシュは28日、シンガポールで行われ、女子ダブルス決勝で早田ひな（日本生命）張本美和（木下グループ）組が長崎美柚（神奈川）と韓国選手のペアに3―0で快勝し、優勝した。女子シングルス準々決勝で早田、張本美はともに中国選手に敗れた。（共同）