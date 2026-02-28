■強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」中日 3ー7 侍ジャパン（28日バンテリンドーム）中日は侍ジャパンとの強化試合2戦目を3−7で落とし連敗。侍ジャパンから23年以来3年ぶりとなる白星をあげることはできなかった。試合は2度同点に追いつき2−2で迎えた4回裏に、4番・細川が侍ジャパン2番手・隅田（西武）から左翼ポール際へソロ本塁打を運び、この試合初めて勝ち越しに成功する。だが直後の5回表、2イニン