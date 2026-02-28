お笑いタレント明石家さんま（70）が、28日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、17日に死去したロックバンド「LUNASEA」のドラムス真矢さん（享年56）との思い出を語った。真矢さんは20年にステージ4の大腸がん、昨夏に脳腫瘍と診断され闘病生活に。ステージ復帰を目指していたが、帰らぬ人となり、メンバーやファンに大きな衝撃を与えた。訃報は23日に公表された。番組にたまに出入りしてい