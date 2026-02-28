◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンの巨人・大勢投手（２６）が、中日との壮行試合後に取材に応じ「大丈夫です」と問題なしを強調した。前日の同戦で右足をつった影響で緊急降板していたが、この日の試合前練習ではランニングや６０メートルほどの距離でのキャッチボールなどで調整していた。大勢は前日２７日の中日戦で９回２死一塁から左前安打を許し、三塁