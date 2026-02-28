鮮やかな集中打だった。侍ジャパンが２８日の中日との強化試合（バンテリンドーム）７―３と逆転勝利した。侍ジャパンは１点ビハインドの５回無死一、二塁のチャンスから、坂本誠志郎捕手（阪神）が右前に運んで同点。さらに一死一、三塁から途中出場の小園海斗内野手（広島）が勝ち越しの中前打を放つなど、一気に５安打５得点で逆戦に成功した。?空中戦?も展開された。初回に３番・牧秀悟内野手（ＤｅＮＡ）が左翼席に豪快な