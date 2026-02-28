ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２８日、自身がＭＣを務める「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（ＴＢＳ系）を体調不良のため欠席した。番組冒頭、サングラス姿の三谷幸喜氏が１人で登場。「ご覧の通り今日、安住さんお休みでございます。体調不良ということで」と説明し「まぁ、働きすぎだよね」とおもんぱかった。三谷氏も散歩中に木の枝に目をぶつけ、２週前の番組出演を欠席していた。「まだちょっと腫れがおさま