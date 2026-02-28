◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンの先発・伊藤大海投手（２８）＝日本ハム＝は３回３安打２失点で降板。今後に向けて「細かい調整が必要かなと思います」と課題を口にした。２点リードで上がった初回は１死から岡林、サノーに連打を浴び１死一、三塁とされると、細川の右犠飛で１点を返される。２回は３者凡退に抑えるも、１点リードの３回はこれまで公式戦