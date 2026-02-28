◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンの広島・小園海斗内野手が、途中出場で決勝打を含む３打数２安打の活躍でアピールに成功した。１点を追う５回に阪神・坂本の適時打で同点に追い付き、なおも１死一、三塁から中前適時打。侍打線の１イニング５得点の集中打を中心でつないだ。「チャンスだったので自分の仕事ができた」と振り返った。４点リードの９回１死の