【新華社銅仁2月28日】中国貴州省銅仁市石阡（せきせん）県で27日、地元の少数民族、コーラオ族の「毛竜祭り」が開かれた。「毛竜」は竜の形に組んだ竹ひごを鮮やかな色紙で飾ったもので、まるで竜の体が毛で覆われているように見えることからその名がついた。今年は毛竜を担ぐチームと無形文化遺産のパフォーマンスを披露するチーム合わせて約90チームが集結。毛竜パレードや竜舞コンテストなどで祭りを盛り上げ、新春を祝っ