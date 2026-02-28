◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日バンテリンD）侍ジャパンの坂本誠志郎捕手（32）が正捕手獲りへバットでアピールした。中日との壮行試合に「9番・捕手」で先発出場。タイムリーを含む2安打1打点と躍動した。1点劣勢の5回1死一、二塁で迎えた第2打席。フルカウントから左腕・三浦のシュートを捉え、一塁走者がスタートを切ったことで空いた一、二塁間を破る右前打。二塁走