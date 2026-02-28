2025年11月に64歳で亡くなった歌舞伎俳優・片岡亀蔵さんのお別れ会が27日、都内で執り行われ、歌舞伎俳優や関係者、ファンなど約1000人が参列しました。去年11月、知人宅で火事に遭い、亡くなった片岡亀蔵さん。お別れの会には、七代目尾上菊五郎さん（83）、松本幸四郎さん（53）、片岡愛之助さん（53）、中村獅童さん（53）、中村勘九郎さん（44）、中村七之助さん（42）など、名だたる歌舞伎俳優たちが参列。さらに、春風亭小朝