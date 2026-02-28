嵐の二宮和也（42）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、。3月13日に開幕するラストツアー「ARASHILIVETOUR2026WeareARASHI」の準備が進んでいることを報告した。この日午後1時過ぎに「今、ツアー衣装合わせ中。久々過ぎて鮮度ヤバい」とつづり、同3時前には「15時から通します」と踊る人の絵文字5つを投稿。同7時28分には「あまりにリアルタイムにすると公演の時間がわかってしまっても良くないので。時間