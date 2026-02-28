ＴＢＳ野村彩也子アナウンサーが２７日にＳＮＳ投稿。電車で旅行する写真をアップした。白の超細身ワンピ姿にキャップをかぶって駅に現れ、特急列車のシートでくつろいでいる。「めっちゃくちゃかわいい」「爽やかで可愛い」「旅行ですか？」「美し過ぎますよね綺麗」「誰が撮影してるんですか？」「美しさ増した」「とても良い笑顔です」「キャップ被っても圧倒的なスタイルの良さで一般人ではないとわかりますね！」「箱