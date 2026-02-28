[2.28 J1百年構想EAST第4節 浦和 2-3 鹿島 埼玉]9年ぶりの埼スタ凱旋だった。今月23日に浦和レッズへの加入が発表されたFWオナイウ阿道は28日、第4節・鹿島戦に後半27分から2トップの一角で途中出場。献身的なチェイシングとフィジカルを活かしたデュエルで前線に起点を作る役目は果たした一方、周囲との連係不足もあってフィニッシュには持ち込めず、チームも敗戦という不完全燃焼の初陣に終わった。正智深谷高出身のオナイウ