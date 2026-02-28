[2.28 J1百年構想リーグ EAST第4節 FC東京 0-2 柏 味スタ]今季初先発のストライカーが、結果で示した。FW垣田裕暉は開幕から2試合連続でメンバー外となり、第3節でベンチ入り。今大会4戦目にして、柏レイソルの1トップで先発に名を連ねた。垣田は前半12分にMF中川敦瑛のパスからゴールネットを揺らしていたが、オフサイドの判定でノーゴールに。そんな背番号18の最大の見せ場は、後半9分に巡ってきた。DF古賀太陽が中川に縦パ