[2.28 J1百年構想EAST第4節 浦和 2-3 鹿島 埼玉]堂々の埼スタデビューを飾った。浦和レッズのルーキーFW肥田野蓮治は28日、J1百年構想リーグ第4節・鹿島戦に1トップで先発出場し、前半14分に先制ゴールを記録。2-2で迎えた後半18分に途中交代し、不完全燃焼の結末にはなったが、DF植田直通とのデュエルで張り合う姿を見せるなど、52841人の大観衆に非凡なポテンシャルを印象付けた。爆発的なスピードが昨季王者の守備陣を切り