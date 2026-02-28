28日午後3時ごろ、新潟県妙高市と長野県飯山市にまたがる斑尾高原スキー場で「雪崩が発生して人が巻き込まれた」とスキー場関係者から119番があった。長野県の地元消防によると、子ども2人を含む5人が巻き込まれたが、スキー場のパトロール隊員が全員を救助した。4人が病院に搬送され、いずれも意識があり命に別条はない。搬送されたのは男性（14）と父親（40）、いずれも台湾の男性（40）と女性（39）。14歳の男性は太ももの