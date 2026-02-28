◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日バンテリンD）日本代表「侍ジャパン」の大勢投手（26＝巨人）は28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）の試合後、右足の状態について「大丈夫です！」と明るい表情で語った。大勢はこの日、試合前練習に笑顔で参加。外野エリアに移動し約70メートルの遠投や約20メートルの距離で強度を上げてキャ