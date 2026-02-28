◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンが中日との壮行試合に臨み、勝利した。「３番・ＤＨ」で出場した牧秀悟内野手（ＤｅＮＡ）が、初回２死で中日・大野のカットボールをとらえて左翼席へ。推定飛距離１２０・１メートル（データは速報アプリ・ＮＰＢ＋）の豪快なソロをたたき込み、ベンチでは決めポーズの「デスターシャ」を決めた。５回１死満塁では冷静に押し