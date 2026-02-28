中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月28日】中国商務部は28日、カナダを原産地とする輸入菜種に対する反ダンピング調査の最終裁定を発表し、カナダ企業に5.9％の反ダンピング関税を3月1日から5年間課すと決めた。商務部の報道官は次のように述べた。中国は一貫して、貿易での意見の相違は対話と協議を通じて解決すべきだと主張してきた。今回の調査の過程で、カナダ側は菜種の問題について何度も関心を表明