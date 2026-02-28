【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】米国とイスラエルは２月２８日、イランに対する軍事攻撃を実施した。トランプ米大統領はＳＮＳに投稿したビデオ演説で、イランの核・ミサイル開発の阻止を目的とした「大規模な戦闘作戦」の開始を宣言し、イラン国民に「作戦が終わったら政府を掌握せよ」と現体制の転覆を呼びかけた。イランは報復に踏み切り、イスラエルや周辺の米軍駐留基地をミサイルなどで攻撃して応戦した。