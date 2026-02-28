■強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」中日3ー7侍ジャパン（28日バンテリンドーム）侍ジャパンはメジャー組が不在も中日に逆転の快勝。MLBの規定でメジャー組は試合に出場できない。初回に牧（DeNA）のソロ本塁打で先制も先発・伊藤（日本ハム）がその裏に同点とされる。2回に森下（阪神）がソロアーチを飛ばし勝ち越すが3回に伊藤が辻本、4回に隅田（西武）が細川にソロHRを被弾し逆転を許す。だが5回に坂