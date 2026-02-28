アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を受け、高市首相は、28日午後10時過ぎ、首相官邸で記者団に対し、「私から関係省庁に対し、情報収集を徹底すること、今も現地に残っている邦人の安全確保に向けて万全の措置を講じるよう指示した」と述べました。さらに、「事態の拡大を受け、イラン、イスラエルのみならず、バーレーン、カタール、UAEといった周辺国の邦人の安否情報の把握、安全の確保についても指示を出した」と述べ