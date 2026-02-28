高齢者を全て「老害」などと言うつもりはないが、公共の場で人に迷惑をかけている高齢者が目立つのも事実である。自分を偉いと思っているのか、はたまた高齢なのだから何でも思いが通ると思っているのか、家族がいなくて寂しいから、誰かの注意をひきたいのか、それが分からないだけに対処が難しい。【マンガ】偶然トイレで聞いてしまった…30代女性部下に「老害」呼ばわりされた48歳部長職の言い分座っている人を杖でつついて歩く