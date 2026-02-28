豪州代表との練習試合に先発し、４回無失点と好投した横浜ＤｅＮＡ・入江＝横浜スタジアム横浜ＤｅＮＡは２８日、横浜スタジアムでワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場するオーストラリア代表と練習試合を行い、２─０で勝った。先発転向の入江が４回１安打無失点の好投。２番手のマルセリーノが１回、３番手の石田裕が４回を無失点に抑え零封した。打線は一回に新外国人ヒュンメルの適時打で先制し、三回に宮