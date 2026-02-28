巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２＝中大）が２８日の練習試合・サムスン戦（那覇）に「８番・右翼」で先発出場し、４打数２安打。これで今キャンプの実戦７試合すべてで出塁し、存在感を示している。皆川は１点を追う５回に低めの直球を捉え、中前打を放った。「今日は自分のスイングができた回数が多かったのと、最後の打席以外自分のタイミングで打てた」と実戦を重ねるごとに自信を深めた。さらに今後に向けても