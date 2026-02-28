森下のHRは新設されたホームランウイングへ野球日本代表「侍ジャパン」は28日、バンテリンドームで行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」で中日に7-3で勝利した。ヒーローインタビューには初回に先制ソロを放った牧秀悟内野手（DeNA）が選ばれたが、後輩にまさかの注文で笑わせた。チームは初回、2死から牧の左翼スタンドへのソロで先制。2回には森下翔太外野手（阪神）にもソロが飛び出した。その後、一度は逆