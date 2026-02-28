Ado「ビバリウム」MVサムネイル 23歳の歌い手Adoの自らの半生を描いた新曲「ビバリウム」で、自身初となる“実写MV”が28日公開となった。【動画】Adoが自身初の実写MVに挑戦、公開された「ビバリウム」MV 今作のミュージックビデオは映像ディレクターの林 響太朗が監督を務め、ACROBAT FILMの大野瑞樹がプロデューサーを担当。Ado初めての”実写MV”に挑戦した。歌い手として、ひとりの人として、向き合い続けてき