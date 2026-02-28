シンガー・ソングライターの伊東歌詞太郎が２８日、東京・豊洲ＰＩＴで全国ツアーの最終公演を行った。アニメ「ＤｕｅｌＭａｓｔｅｒｓＬＯＳＴ〜忘却の太陽〜」のオープニング主題歌「あやかしあやし」など２時間で全１８曲を披露し、満員の観客を熱狂させた。１曲目の「ＳＷＥＥＴＧＯＬＥＭ」を歌い出した瞬間、会場は一気にヒートアップ。どこまでも突き抜けるようなハイトーンボイスと、一言一言に心を込めた力強い