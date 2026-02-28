◇卓球◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ第７日（２８日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール２８日＝宮下京香】女子シングルス準々決勝が行われ、２４年パリ五輪銅メダルで世界ランク１０位の早田ひな（日本生命）は、昨年の世界選手権個人戦金メダルで世界ランク１位の孫穎莎（そん・えいさ）＝中国＝にゲームカウント２―４で敗れ、４強には届かなかった。同じ２５歳の孫とは過去の対戦で０勝１７敗。早田