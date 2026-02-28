◇ラグビーリーグワン第10節埼玉66―19三重（2026年2月28日熊谷ラグビー場）前節で静岡に勝って今季3勝目を挙げ、勢いに乗る三重だったが、埼玉に圧倒されて完敗。キアラン・クローリー・ヘッドコーチ（HC）は「埼玉がリーグワンのトップ4に常にいる理由を見せられた。すべてでドミネート（支配）された」と脱帽した。それでも、ディビジョン1に昇格した昨季は1勝しかできなかったが、今季は前半の9試合を終えて3勝。6位