タレント・小島瑠璃子（32）が28日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、あの大物タレントから「黒髪に戻せ」と言われたと明かす場面があった。金髪にした理由について、小島は「発案者は私ではなくて、担当している美容師さんから“似合うんじゃない?”ってお話をいただいて」と明かす。自身は「似合うわけないでしょう!」と否定したというが「相談しながら作ったのがこの金髪です」といい、モデルは「ドラゴンボール」の人