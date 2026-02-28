3月1日（日）の天気全国的に晴れて、行楽日和となるでしょう。九州〜関東では15℃超えの暖かさのところが多くなりそうです。●西日本、沖縄那覇は雲が広がりやすく、午後はにわか雨の可能性があります。九州〜近畿は晴れるでしょう。最低気温は2月28日（土）より大幅に下がるところもあり、各地で一桁に。日中は15℃を超えるところが多く、鹿児島は21℃、熊本は20℃の予想です。●東日本各地で晴れ間がありますが、神奈川西部は午