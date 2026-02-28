満月が地球の影に覆われて赤黒く光る「皆既月食」が３月３日夜に起きる。国内では昨年９月８日以来、約半年ぶり。国立天文台によると、月は３月３日午後６時５０分頃から欠け始め、午後８時４分から約１時間、「皆既月食」となる。皆既月食は、太陽と地球、月が一直線に並んで、月が地球の影に入ることで起きる現象。地球の大気がレンズのような役割を果たし、太陽の光のうち波長の長い赤い光だけが屈折して月を照らすため「