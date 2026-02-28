お笑いタレント・劇団ひとり（49）が28日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。両親の職業を明かした。番組ではひとりの「芸能履歴書」と題し「両親ともに航空会社勤務。父は元国際線パイロット、母は元客室乗務員」と紹介された。共演者は驚き、MCの明石家さんまは「凄いな、我々の憧れのカップルやな」と感想を語った。また、父親の仕事の関係で小学校2年から5年まで米国のアラスカ州アンカレッジ