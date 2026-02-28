◇卓球 WTTシンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)女子シングルスの準々決勝が28日に行われ、早田ひな選手(世界ランク10位)が中国の孫穎莎選手(同1位)に敗戦しました。早田選手は孫選手相手にここまで国際大会過去17戦全敗。この日は第1&第2ゲームと孫選手に食らいつくも、いずれも落とします。しかし第3ゲーム、序盤から一進一退の攻防を繰り広げると、中盤に早田選手が連続得点で引き離してこのセットをとり