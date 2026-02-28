アメリカとイスラエルがイランに対する攻撃を始めました。イランも反撃を開始し、情勢のさらなる悪化が懸念されます。アメリカ・トランプ大統領「イランの核開発の野心を放棄するあらゆる機会を拒否した。我々は容認できない」トランプ大統領は、日本時間午後4時過ぎイランへの攻撃を始めたと明らかにしました。アメリカとともに攻撃を行ったイスラエル軍は、軍事目標は数十か所で、米軍と数か月にわたり攻撃を計画していたと発表