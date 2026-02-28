中日に勝利し、タッチを交わす日本代表の選手たち＝バンテリンドーム3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表は28日、バンテリンドームナゴヤで中日と壮行試合を戦い、7―3で逆転勝ちした。日本は一回に牧（DeNA）、二回に森下（阪神）がソロ本塁打を放った。2―3の五回は坂本（阪神）と小園（広島）の連続適時打や、牧の押し出し四球など5安打で5得点。先発の伊藤（日本ハム）は3回2失点。五回から北山（日本