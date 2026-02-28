【モデルプレス＝2026/02/28】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、せいか、かりん、奈々子、麻央にインタビューを実施し、推し活について調査した。【写真】StrayKidsフィリックスから認知されている美女◆きほ＜推し：フィリックス（Stray Kids）＞最近忙しくて前ほど推し活ができていないのですが、1番最近だと中国の