３月１日に行われる小倉競馬（１回１２日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】晴れ・０％【馬場状態】芝（Ｂコース）稍重〜良ダート重〜稍重芝は開催の最終日で傷みが目立つ。外も伸びてはいるが、まだ内を通る馬も来ている。ダートは湿った馬場で、持ち時計を重視したい。芝＝逃げ○先行◎差し◎追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し○追込△