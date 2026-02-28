◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンＤ）中日は、侍ジャパンに２連敗を喫した。先発・大野は、３回２安打２失点で降板。今季からバンテリンドームに新設されたホームランウイングへの“テラス１号”となる森下の左越えソロなど、２被弾で２点を失った。打線は、０―１の初回に細川の右犠飛ですぐさま同点に追いつくと、１―２の３回には３年目・辻本の“プロ１号”となる左翼テラ