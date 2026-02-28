◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンの「５番・右翼」で先発した森下が１―１の２回に中日先発の大野のツーシームを左翼へ運ぶソロ本塁打を放った。これで森下は侍ジャパン初戦だった２３年１１月１２日の練習試合、広島戦で本塁打を放ってから侍ジャパン通算７本塁打目となった。１９９９年のプロ参戦以来、練習試合などを含め、日本代表のユニホームを着て多く